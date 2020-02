Homem é preso por integrar quadrilha de arrastões em Manaus

O suspeito é integrante de uma quadrilha especializada em cometer arrastões na Zona Centro-Sul | Foto: Divulgação

Manaus – Bruno César Xavier da Silva, de 31 anos, foi preso nesta sexta-feira (21), na avenida Laguna, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão por roubo majorado. Ele, segundo a polícia, é apontado como integrante de um grupo criminoso especializado em praticar arrastões na cidade de Manaus.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfv), no ano passado, Bruno e os comparsas cometeram roubo a um restaurante no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, quando acabaram sendo perseguidos por policiais militares e tiveram que abandonar o veículo utilizado para cometer delitos. Na ocasião, vários materiais roubados foram recuperados.

No ano de 2018, Bruno foi preso juntamente com outros dois homens com armas de fogos após cometerem arrastões na Zona Centro-Sul.

Procedimentos

Bruno foi levado ao prédio da Derfv, onde foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele foi levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.