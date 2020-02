Rocam 'explode' arsenal do Comando Vermelho na Compensa

As armas eram usadas em práticas criminosas | Foto: divulgação





Manaus - Uma mulher e um homem, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na tarde desta sexta-feira (21) pelas equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no beco Areal, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A polícia apreendeu seis armas de fogo e 36 munições. Eles são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme a Rocam, as diligências em torno do caso tiveram início após denúncias anônimas informando que em uma casa haviam pessoas armadas. O local funcionaria como uma espécie de arsenal da organização criminosa.

Os policiais militares foram até o local indicado e encontraram o homem com uma pistola. Em outra casa, nas proximidades, foram apreendidas cinco armas e 36 munições que a mulher guardava para o companheiro, que não teve o nome revelado e não estava no local no momento da ação.

Materiais apreendidos

Ao todo, foram apreendidas três pistolas, sendo uma ponto 40, uma 9 milímetros, uma de calibre 380. Além de três revólveres, sendo dois de calibre 38 e um de calibre 32. As armas e as munições, segundo a polícia, era usadas para a atividade criminosa dos integrantes do Comando Vermelho.

A dupla foi presa e conduzida ao prédio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.