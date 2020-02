Após invasão do CV, 'Foguinho' é executado com 6 tiros na Compensa

Manaus – Aldeir Ribeiro da Silva, de 27 anos, conhecido “foguinho”, foi executado com seis tiros durante a noite de sexta-feira (21), na rua das Flores, bairro Compensa, Zona Oeste da capital. A polícia trabalha na hipótese de acerto de contas.

Na ocasião, moradores da região, que ouviram os sons dos tiros, ficaram muito assustados e rapidamente acionaram a polícia, por meio do disque-denúncia 181. Ao tomarem conhecimento do fato, uma equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local para confirmar a denúncia e isolar a área para as equipes de investigação criminal da Polícia Civil (PC).

Conforme informações de policiais, algumas das testemunhas que presenciaram a execução disseram que o pistoleiro chegou a pé e não demonstrava qualquer suspeita. No entanto, ao se aproximar do Foguinho, efetuou diversos disparos à queima-roupa.

Devido a rapidez da ação, a vítima não teve reação para tentar fugir do suspeito. O atirador, após o fato, fugiu sem ser identificado.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) deram início ao processo de investigação. A polícia trabalha na possibilidade de o crime ter sido motivado por relações com o tráfico de drogas, no entanto as investigações seguem em torno do caso.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), que o conduziram à sede do instituto, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para a realização dos procedimentos legais. No entanto, até o início desta manhã de sábado, os familiares da vítima não compareceram na unidade para dar andamento à liberação para velório e enterro.

Outro Caso



Durante a tarde de sexta-feira (21), um casal, que não teve os nomes divulgados, foi preso pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) , no beco Areal, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Conforme investigações, eles são membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Com os suspeitos foram apreendidos diversos armamentos, entre eles três pistolas: uma ponto 40 e outra 9 milímetros e calibre 380. O armamento seria utilizado para dar apoio em “missões” da facção.