Quarteto é preso em flagrante por tráfico de drogas no Jorge Teixeira

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , sob a coordenação do delegado Guilherme Torres, titular da unidade policial, deflagrou na tarde de quinta-feira (20/02), a partir das 14h, operação policial que culminou nas prisões, em flagrante, de André Pereira da Silva, 28; Alexsandro Rodrigues de Souza, 28; Jonnathan Thompson Moreira Monteiro, 25, e Marcos Felipe da Silva, 28. E, ainda, na prisão de Jordan Santos Vaz, 21, em cumprimento a mandado.

Os resultados das ações policiais foram divulgados durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (21/02), por volta das 10h, pelo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, em conjunto com a delegada-geral da instituição, Emília Ferraz, e o delegado Guilherme Torres.

Os resultados das ações policiais foram divulgados durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (21/02) | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Segundo o delegado Guilherme, as prisões ocorreram na rua Pantanal, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, após as equipes de investigação receberem denúncias anônimas informando que, no endereço mencionado estaria acontecendo intenso movimento de tráfico de drogas, e que uma facção havia tomado o local. A equipe foi informada ainda que havia na região um foragido da justiça.

De acordo com Guilherme, a equipe policial iniciou as investigações para comprovar a veracidade dos fatos relatados durante as denúncias anônimas, e se dirigiu até o local delatado, onde realizou campanas, ocasião em que foi constatado que os infratores haviam se associado ao tráfico de drogas, no lugar. Em ato contínuo, as equipes efetuaram as prisões em flagrante e apreenderam 26 porções de substâncias entorpecentes.

Conforme Torres, ainda no mesmo bairro das prisões em flagrante , os policiais civis cumpriram o mandado de prisão em nome de Jordan, por roubo majorado que ocorreu em 2017. O jovem também é investigado por outro roubo a uma loja, situada na avenida Autaz Mirim, da mesma zona, ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano. Na ocasião, ele subtraiu do local 20 aparelhos celulares. A ordem judicial em nome de Jordan foi expedida na última terça-feira (18/02), pela juíza Andréa Jane Silva de Medeiros, da 4ª Vara do Plantão Criminal.

Procedimentos

André, Alexsandro, Jonnathan e Marcos, foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já Jordan foi indiciado por roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão levados para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria