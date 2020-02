Traficantes são presos com drogas em Parintins e cerca de R$ 1 mil

Parintins - Quatro traficantes, de 45, 48, 18 e 19 anos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia do amazonas, foram presos durante a "Operação Ratoeira", em Parintins (município distante 369 km de Manaus). Na ocasião, um adolescente de 16 anos e aproximadamente R$ 1 mil foram apreendidos. A ação foi realizada na última sexta-feira (21), por policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



A operação se deu após levantamento da inteligência e investigação minuciosa, a partir do qual foi encaminhado relatório ao Ministério Público, para a expedição de mandados de busca e apreensão. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão joias, dinheiro, aparelhos celulares e drogas.

Foram cumpridos três mandados nas ruas 41 e 45 na ocupação do Residencial Parintins, e outro na rua Nhamundá, bairro Santa Rita de Cássia. Os mandados foram expedidos pela juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parintins, Juliana Arrais Mouzinho.

A ação, coordenada pelo subcomandante do 11° BPM, capitão PM Ricardo Viana, contou com o efetivo da Força Tática e do Canil Setorial com a cadela policial Ronda, que encontrou os entorpecentes apreendidos.

