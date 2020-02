Adolescente envolvido em assalto seguido de estupro é apreendido no AM

| Foto: Kennedson Paz

Manaus – O adolescente Carlos N. M. J., de 16 anos, foi preso na madrugada deste sábado (22) por ter participação em um assalto realizado na rua Prunela, localizada no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste. Durante a ação criminosa, o adolescente e mais três comparsas invadiram uma residência e fizeram as vítimas refém, uma delas foi estuprada por um suspeito que segue foragido.

Os homens decidiram invadir o local no decorrer da madrugada, pois as vítimas estariam dormindo. Após o anúncio do assalto, o grupo fez as pessoas reféns e exigiu que entregassem os pertences de valores. Após roubar uma televisão, um monitor e diversos outros objetos pessoais das vítimas, os criminosos fugiram.

Na fuga, os suspeitos assaltaram um ônibus e levaram o transporte para uma área isolada no Ramal Bancrevea, no Tarumã, onde abandonaram o veículo e escaparam pela mata.

| Foto: Kennedson Paz

Em virtude dos fatos, as vítimas acionaram o disque-denúncia e informaram o ocorrido para a polícia. Com isso, uma viatura da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local para dar inícios às medidas para localizar os suspeitos.

Durante as buscas pela região, o ônibus foi localizado e, a partir desta posição, os policias conseguiram prender o adolescente, que estava em posse dos objetivos roubados. Carlos foi conduzido até à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde o crime está sendo investigado.

Conforme investigações, um dos assaltantes, identificado como Rodrigo Batista de Lima, dirigiu o veículo roubado e foi apontado pela vítima abusada como o autor do crime. No entanto, Rodrigo e os outros dois comparsas seguem sendo procurados pela polícia.

Outros casos

Nesta manhã de sábado (22), na DEAAI, outros dois adolescentes de 16 anos foram conduzidos até a unidade após terem roubado uma motocicleta de uma casa, situada na rua País de Gales, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.