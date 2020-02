Após denúncia, Rocam prende dupla com seis armas na Compensa

Manaus – Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas pela polícia, foram detidos na tarde da última sexta-feira (21), por porte ilegal de arma de fogo na zona oeste da capital. A apreensão foi realizada após os policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que realizavam patrulhamento no local, receberem denúncias anônimas de que os autores de um homicídio, ocorrido no dia 13 de fevereiro, estariam no beco Areal, Compensa 3, portando instrumentos ilegais.

Os policiais localizaram um dos denunciados, com o qual foi encontrado uma pistola calibre 380. Ainda no mesmo beco, um infrator de apelido "Nariz" tentou fugir quando avistou os policiais, porém sua esposa informou o local onde o mesmo guardava cinco armas de fogo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores e eles foram conduzidos ao 19° DIP para procedimentos cabíveis.

Entre os materiais apreendidos estão 3 pistolas e 3 revólveres. Todas as armas estavam carregadas com munições.

*Com informações da assessoria