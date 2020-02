Homem é preso por furtar motocicletas no interior do Amazonas

Um homem, identificado apenas como Washington F. B., foi preso em flagrante na manhã do último sábado (22) em um barraco, localizado no bairro Mamoud Amed, do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo informações do Centro de Operações do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município, o suspeito furtava motocicletas e realiza o desmanche dos veículos no interior. Na ocasião do flagrante, haviam duas motocicletas parcialmente desmanchadas, sendo uma Honda Biz de placa NOI-5780 e uma Honda JOB sob o número de placa JXG-7548.

Washington confessou o crime e afirmou que ele e mais outros dois suspeitos furtaram as motocicletas na madrugada do sábado. O criminoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itacoatiara, onde será autuado pelo crime de furto e formação de quadrilha. Os outros dois suspeitos permanecem foragidos.

Na delegacia, uma das vítimas dos furtos reconheceu a motocicleta e informou que teria sido furtada por volta das 4h da madrugada em frente a Unidade de Pronto Atendimento (PAC).