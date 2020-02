Após "tremer" ao ver a viatura, traficante acaba preso na Zona Leste

polícia apreendeu o foragido no Armando Mendes | Foto: Divulgação





Manaus – No decorrer da madrugada deste domingo (23), por volta de 3h30, uma equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prendeu um homem que estava foragido da justiça na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste da cidade.

O suspeito estava andando em via pública, quando avistou a viatura da polícia ficou nervoso. Os policiais militares perceberam a reação e realizaram a abordar no homem.

Durante os procedimentos, os militares consultaram o nome do suspeito no sistema da polícia e confirmaram o motivo do nervosismo. Contra ele, já haviam dois mandados de busca e apreensão pelo crime de tráfico de drogas e violência doméstica.

Por conta do fato, o suspeito foi conduzido pela guarnição até ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi realizado os procedimentos legais e deve ficar à disposição da justiça.

Outro Caso



Uma menina de 15 anos usou as redes sociais para denunciar um motorista de aplicativos por tê-la assediado no último dia 15 de fevereiro a caminho da Banda do Boulevard, no bairro Centro de Manaus.

A situação causou revolta e teve grande repercussão nas redes sociais e foram publicadas pelo portal Extra, no último dia 20 deste mês. Em virtude ‘viralização’ negativa em torno do caso, a 99, publicou uma nota de repúdio ao assédio sexual.