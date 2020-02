Vídeo: colisão entre carro e ônibus deixa vitima presa às ferragens

| Autor: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Claudionor Gonçalves, de 43 anos, ficou preso às ferragens durante um acidente de trânsito entre um veículo Volkswagen Fox, de cor prata, e um ônibus da empresa Açaí. O fato aconteceu na noite de domingo (23), na avenida Arquiteto José Henrique, bairro Monta das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, por volta das 22h49. A vítima ficou com as pernas retidas devido a colisão.

Segundo informações de policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a colisão aconteceu devido ao ônibus estar parado na avenida por conta de uma pane mecânica. A condutora do carro, que Claudionor estava, não percebeu o coletivo parado e bateu violentamente na traseira.

A condutora não viu o ônibus que estava parado por pane mecânica | Foto: Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionada para realizar a retirada das vítimas do carro. A condutora sofreu ferimentos leves. Já Claudionor ficou com as pernas presas nos destroços. Os bombeiros tiveram que serrar partes do carro para resgatar a vítima.

Após isso, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.