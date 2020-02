Jovem é morto por ‘amigos’ durante briga após bloco em Manaus

Pegadas sujas de sangue da vítima | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Após uma confusão generalizada no final de um bloco de rua, durante a madrugada desta segunda-feira (24), um estudante de 20 anos foi assassinado a facadas. O crime aconteceu na rua Índio Ajuricaba, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos, conforme moradores, são ‘amigos’ da vítima. Eles teriam se desentendido depois da festa.

“Já tinha encerrado o bloco na rua, que era familiar, quando a gente viu um grupo de ‘amigos‘ se desentendendo e desceram a rua. De imediato, já vimos o túmulo e correria das pessoas. Eles estavam armados com facas”, explicou uma moradora, que preferiu não se identificar. A vítima foi identificada como Marcos Antônio Oliveira Rocha.

No local do crime ainda foi possível ver as marcas de sangue no chão. As pegadas de sangue indicaram que a vítima correu após ter sido atingida, mas caiu logo em seguida.

Local onde aconteceu o crime | Foto: Kennedson Paz

Conforme informações da polícia, após o fato, o jovem foi encaminhado por um familiar ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, onde foi atendido e levado ao centro cirúrgico, mas não resistiu e morreu antes de passar pelos procedimentos médicos.

O corpo do estudante foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O registro do órgão confirma que a vítima sofreu choque hipovolêmico, hemorragia aguda e uma das facadas atingiu o rim direito.

Após o fato, os suspeitos fugiram sem serem identificar e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.