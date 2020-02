Rocam prende três homens com armas e droga na Compensa

| Foto: Divulgação/PMAM

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na noite do domingo (23), três homens em posse ilegal de arma de fogo e entorpecentes, no beco São Vicente, rua Castelo Branco, bairro Compensa 2, zona oeste da capital amazonense.

A ocorrência se deu por volta das 21h de domingo, durante patrulhamento pela zona oeste, quando a guarnição recebeu denúncia anônima via linha direta da Rocam (99280-7574), informando que havia indivíduos comercializando entorpecentes em um quarto sem número no beco São Vicente, e que eles estariam em posse de uma arma de fogo.

Os policiais se deslocaram até o local e, ao adentrar o quarto, encontraram três homens com as características mencionadas na denúncia. Foi realizada revista no local, onde foram encontrados entorpecentes, uma balança de precisão e uma arma de fogo.

Em virtude dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Materiais apreendidos:

1 revólver calibre .38 de marca Taurus, numeração TH830426, com duas munições intactas do mesmo calibre

3 porções de possivelmente pó de cocaína

1 porção pequena de possivelmente oxi

1 porção pequena de possivelmente maconha

1 balança de precisão

Com informações da Assessoria*