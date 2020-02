Vídeo: Homem atira em posto de combustível no Tarumã

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus – Alisson de Melo Pinheiro, de 33 anos, foi filmado atirando na manhã de domingo (23), por volta das 6h, após uma confusão em um posto de combustíveis situada na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Na ação, um homem de 56 anos foi baleado na perna direita.



Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu espontaneamente ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 18h30, para comunicar que teria efetuado os tiros em legítima defesa, por ter sido vítima de uma tentativa de roubo. O homem foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública e falsa identidade, já que no momento da confusão o homem se apresentou como policial civil.

De acordo com a autoridade policial, posteriormente, ainda no domingo, por volta das 21h30, o homem de 56 anos se dirigiu à unidade policial, onde comunicou ter sido vítima de homicídio tentado por Alisson. No entanto, em decorrência da vítima ter formalizado a denúncia somente 12 horas após a ocasião do fato, não foi possível efetuar a prisão de Alisson em flagrante. Dessa forma, o infrator foi indiciado, também, por homicídio tentado.



O veículo e a arma utilizada no dia do delito estão sendo periciados. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência.