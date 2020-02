Em Manaus, homem é preso após matar vizinho por causa de uma bermuda

A faca do crime também foi apreendida. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma confusão banal por causa de uma bermuda terminou em morte na tarde desta segunda-feira (24), em Manaus. Um homem identificado como Jhonata da Silva Vinhorte, de 32 anos, foi preso horas depois de matar o vizinho dele, o chapeiro José Nerismar de Lima Junior, de 25 anos. O caso ocorreu na rua Londres, comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, por volta das 13h30, Jhonata chegou em casa e viu José vestindo uma de suas bermudas. Após uma confusão, por causa da vestimenta, o suspeito pegou uma faca e desferiu pelo menos dois golpes no tórax da vítima.

José chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, mas chegou morto na unidade de saúde.

Polícias da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela equipe de segurança do hospital, que relatou sobre a morte de José. A polícia foi até o local do crime e encontrou o avô de Jhonata, um idoso de 69 anos, que deu detalhes sobre o caso e informou o paradeiro do suspeito.

A equipe se deslocou até a casa da mãe de Jhonata, na rua 17 do bairro São José, onde conseguiram capturar o homem, que não resistiu a abordagem. A faca do crime também foi apreendida.

O suspeito e testemunhas do crime foram encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Jhonata foi autuado por homicídio por motivo banal.