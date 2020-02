Mulher leva tiro na cabeça e é levada para o 'Gigante da Zona Leste'

A mulher foi conduzida ao HPS João Lúcio após ser encontrada caída na casa onde mora | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Ane Caroline Vasques Corrêa, de 34 anos, deu entrada na madrugada desta terça-feira (24), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, com um tiro na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Foi a irmã da vítima que a encontrou caída no chão com os filhos ao lado chorando.

As crianças e a tia não contaram para a polícia o que aconteceu. As autoridades acreditam que o crime possa ter ligação com o tráfico de drogas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.