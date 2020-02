Falso policial é preso após atirar em rua da Zona Leste de Manaus

O suspeito foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após efetuar disparos de arma de fogo em via pública e se passar por policial civil, um homem de 35 anos acabou preso, na noite desta segunda-feira (24), na rua Roma, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram informados sobre os disparos de arma de fogo em via pública através do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A equipe foi ao local e localizaram o suspeito.

Na abordagem, os policiais encontraram com ele uma arma de fogo calibre 38, com quatro munições deflagradas e duas munições percutidas e uma identidade da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

O suspeito foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia, onde foi identificado e autuado em flagrante por falsa identidade, uso de documento falso, usurpação de função pública, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

Outro caso

Alisson de Melo Pinheiro, de 33 anos, foi filmado atirando na manhã do último domingo (23), por volta das 6h, após uma confusão em um posto de combustíveis situada na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Na ação, um homem de 56 anos foi baleado na perna direita.

O homem foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo em via pública e falsa identidade, já que no momento da confusão o homem se apresentou como policial civil.