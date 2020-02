Autor de mais de 10 homicídios, 'Serial Killer' é preso no Amazonas

Os crimes aconteceram ao longo dos meses de janeiro e fevereiro deste ano | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - Samuel Barbosa Boeira dos Santos, de 35 anos, investigado por ser autor de, pelo menos, 10 homicídios praticados, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros em linha reta da capital) foi preso, na última sexta-feira (21), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município.

O suspeito foi capturado quando tentava passar por uma barreira policial, situada na rodovia federal BR-174. Conforme as investigações, Samuel é apontado como o mandante de homicídios em série que foram cometidos em Presidente Figueiredo, com o intuito de dominar o tráfico de drogas na cidade.



“Assim que as investigações indicaram que Samuel seria o mentor dos delitos, e após a ordem judicial em nome dele ter sido expedida, passamos a monitorá-lo, com o intuito de o prendermos no momento certo. Dessa forma, tivemos a essencial ajuda da Polícia Rodoviária Federal, que interceptou Samuel quando ele tentava viajar para a capital”, explicou o delegado Valdnei Silva, titular do 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).



Segundo a autoridade policial, por ter sido preso no território do município de Manaus, o infrator foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos do cumprimento de mandado de prisão.



O delegado destacou ainda que as diligências em torno do caso seguem em andamento, a fim de identificar e prender todos os envolvidos nos crimes. A ordem judicial em nome de Samuel foi expedida na última quarta-feira (19/02), pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, da Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo.

Procedimentos

O indivíduo foi indiciado por homicídio. Após os trâmites legais no 19º DIP, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria