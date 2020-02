Menores de idade são abandonados durante o carnaval em Manacapuru

Uma das crianças tem tem meses de idade e síndrome de down. | Foto: Reprodução

Amazonas - O Conselho Tutelar do município Manacapuru (distante ceca de 99 quilômetros de Manaus) registrou oito casos de abandono de incapaz entre a noite de domingo (22) e a madrugada de segunda-feira (23). A exposição dos casos foi publicada na rede social de um dos conselheiros que participou dos resgates dos menores de idade.

Em um dos resgates, os conselheiros tiveram que arrombar o apartamento. | Foto: Divulgação

Em um dos atendimentos, os conselheiros Elivon Lira e Lukkas Serrão tiveram que arrombar um apartamento para resgatar uma criança de 10 meses de idade com síndrome de down que estava sozinha. Segundo, Elivon, ao chegar no local, a criança chorava muito.

Crime

O crime de abandono de incapaz está previsto no art. 133 do Código Penal Brasileiro e prevê pena de três meses a seis anos. Consiste no ato de abandonar pessoa que esta sob a guarda, vigilância ou autoridade de outrem, que por qualquer motivo não tenha condições de se defender e pode correr algum risco em virtude desse abandono.

Rede social

| Foto: Reprodução

Abaixo, a publicação, de trechos, na rede social do conselheiro tutelar Elivon Lira sobre os atendimentos:

"Neste domingo (23) aconteceu mais uma noite do Manacá Folia 2020, com a tradicional Banda da Boulevard, e enquanto muitos se divertiam, o CONSELHO TUTELAR através dos Conselheiros Elivon Lira e Lukkas Serrão, com apoio de Paulo Custódio, e Welliton, estiveram em atendimento durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira a diversos caso de abandono de incapaz, onde às mães deixaram suas crianças sozinhas em casa sem a supervisão de pessoas responsáveis maior de 18 anos e foram pro carnaval. Entre os 8 casos de abandono de incapaz atendido pelos Conselheiros, uma criança down de 10 meses de nascida, onde os Conselheiros tiveram que arrombar uma grade e a porta para prestar socorro a criança".