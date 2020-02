Corpo de homem é encontrado em Manaus com mãos e pés amarrados

Manaus - Nesta Quarta-Feira de Cinzas (26), um homem, com idade entre 20 e 25, identificado apenas como “Catatau”, foi encontrado morto e com sinais de tortura pelo corpo. Os pés e mãos estavam amarrados e a vítima foi abandonada na rua Laurence Silva Braga, nas proximidades da Ponte do Peixe, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da região.

Conforme informações de policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares, que trafegavam pela via, por volta das 5h, avistaram o corpo jogado no chão e acionaram a polícia no número 181. Com isso, uma viatura foi deslocada até o local.

Catatau foi encontrado com diversos sinais de tortura pelo corpo, estava com as mãos e os pés amarrados e, além disso, uma perfuração na região da nunca - que pode ter sido causada por tiro. No entanto, não foi encontrado marcas de sangue no local, o que, segundo os policiais militares, caracteriza que o corpo tenha sido apenas desovado na região.

Até a publicação desta matéria o homem não havia sido identificado | Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram que Catatau contumava praticar assaltos na área da Feira Manaus Moderna, situada no bairro Centro, Zona Sul. Com ele, não foi encontrado nenhum documento de identificação.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e outra do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foram até à região para dar início às investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi informado sobre a ocorrência e agentes do instituto fizeram a remoção do corpo.