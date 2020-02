Inquérito policial investiga vandalismo em ônibus durante Bloco do P10

Eventuais responsabilidades serão apuradas | Foto: Reprodução

Manaus - Após a grande repercussão dos vídeos em que mostram foliões subindo e dançando em cima de ônibus do transporte público de Manaus, no Bloco [de Carnaval] do Parque 10, na noite da última terça-feira (25), feriado de Carnaval, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que abrirá inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades dos organizadores do bloco, no dano causado ao patrimônio público.

Foi informado também que será avaliado se houve descumprimento da portaria do Carnaval 2020, que regula as atividades em vias públicas. O bloco em questão ocorria em local fechado, no estacionamento de uma faculdade particular, com isso houve a superlotação, extrapolando a área do evento.

Vandalismo

Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver dezenas de pessoas subindo pelas laterais dos ônibus. Alguns pulavam e dançavam no teto do veículo. O detalhe é que dentro deles haviam passageiros, motorista e cobradores.

Vídeo de foliões pulando sobre os ônibus:

As atitudes dos foliões foram reprovadas após vídeos ganharem as redes sociais | Autor: Reprodução

"Os episódios de destruição e vandalismo praticados pelos cidadãos, que participaram da festa, são lamentáveis e criminosos", declarou o órgão. Este informou, ainda, que, para denúncias sobre a identificação de pessoas envolvidas, podem ser feitas pelo disque-denúncia 181.

"Quem tiver informações sobre as pessoas envolvidas nesses atos, podem denunciar. Isso é para que esses infratores sejam responsabilizados como manda a lei", finalizou o órgão.

A portaria

Foi assinado em janeiro de 2020 a Portaria Conjunta N° 001/2020, que determina os critérios para a realização dos festejos carnavalescos em vias públicas no Estado. O documento foi assinado pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, juntamente com demais integrantes da cúpula da Segurança Pública.

A reunião foi com representantes de blocos e bandas do Carnaval 2020. A Portaria prevê, entre outras regras, que os eventos realizados em vias e locais públicos devem, obrigatoriamente, duraram até à meia-noite.

Em caso de descumprimento, o evento será imediatamente interditado pelos órgãos públicos presentes. Cópias do documento e das autorizações para a realização do evento devem ser fixadas em local visível e de fácil acesso.

Veja um dos momentos flagrados durante a festa:

No vídeo é possível ver motorista e passageiros ainda dentro do ônibus enquanto foliões dançam e pulam sobre o veículo | Autor: Reprodução