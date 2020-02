Corpo de jovem é encontrado dentro de saco na Zona Leste de Manaus

Manaus - Com os pés e mãos amarrados, um jovem, ainda não identificado, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado morto dentro de um saco de fibra na rua Argentina, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da cidade. Foliões, que trafegavam pela via, avistaram o saco e suspeitaram que era um corpo humano.



Por volta das 3h desta madrugada de Quarta-Feira de Cinzas (26) equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) estiveram na região para isolar a área e iniciar as ações para identificar os suspeitos e as motivações do crime.

A vitima trajava bermuda marrom e blusa preta | Foto: Kennedson Paz

Com o rapaz, não foi encontrado nenhum documento que pudesse ajudar na identificação. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo e o conduziram até a sede da unidade, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para realizar os exames de necropsia.

O jovem sofreu traumatismo craniano | Foto: Kennedson Paz

Dados do IML atestam que a vítima sofreu traumatismo crânio encefálico e hemorragia aguda cerebral, ambos causados por uma ação contundente na região da cabeça [possíveis pauladas].

Ainda segundo o instituto, a vítima tinha tatuagens, entre elas letras no peito e um desenho de uma mulher na coxa direita. Além disso, trajava bermuda marrom e blusa preta.

Até o início da manhã de hoje (26), nenhum dos familiares compareceu à sede do instituto para identificar o corpo da vítima.

Com o jovem não foram encontrado nenhum documento | Foto: Kennedson Paz

No local do crime, várias pichações com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV) indicam que o lugar é "controlado" pelo grupo. Moradores da área acreditam que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

Investigações

O crime ocorreu no bairro Tancredo Neves | Foto: Kennedson Paz

O crime continua misterioso quanto aos autores e as razões. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PM).