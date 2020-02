Traficante é preso com drogas, dinheiro e arma no Centro de Manaus

Manaus - Após denúncias anônimas durante a noite da última terça-feira (25), a Rocam "quebrou a banca" e prendeu um traficante, que não teve o nome divulgado, e apreendeu drogas, dinheiro e uma arma na rua Igarapé de Manaus, situada no Parque Residencial Manaus, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Conforme informações da polícia, os moradores denunciaram sobre o constante fluxo do tráfico de drogas na região e que havia um traficante armado vendendo entorpecentes.

Após tomar conhecimento do fato, uma equipe da Rocam foi até o local e confirmou a atividade ilegal.

O suspeito foi localizado em uma área externa do bloco 25 do conjunto. Com ele, foram encontradas 109 porções de cocaína, 114 porções de oxi, 86 porções de maconha, R$ 167 e um revólver calibre 32, com numeração 68269, contento quatro munições intactas.