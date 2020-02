Em Manaus, militar do EB atira e acaba preso pela PM em via pública

O material apreendido foi apresentado no 14° DIP | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 5h, um militar foi detido após uma perseguição policial por ruas dos bairros Jorge Teixeira e Tancredo Neves, ambos na Zona Leste de Manaus. O homem começou a atirar em via pública após a Polícia Militar dar ordem de parada a ele após o recebimento de uma denúncia de que ele estaria armado.

Conforme a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), policiais militares estavam em patrulhamento de rotina na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, quando foram informados por um mototaxista que um homem armado entrou em um veículo, modelo Fiat Toro, de cor vermelha. As equipes realizam buscas e visualizaram o carro na avenida Mirra.

A polícia informou que, após o homem perceber que seria abordado, o militar empreendeu fuga e iniciou-se uma perseguição policial. Quando o motorista chegou na rua Alecrim, o homem começou a disparar contra as guarnições.

O homem foi interceptado na rua Granada, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, e com ele foi encontrado uma pistola calibre 380, além de seis estojos de munição deflagrada. Ele se identificou como tenente do 2° Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro.

Após ser detido, o militar foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O Exército Brasileiro ainda não se pronunciou sobre o caso.