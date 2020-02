Mulher é presa após esfaquear rival em bloco de carnaval no Amazonas

A suspeita foi levada para o 48º DIP | Foto: Reprodução

Maués - A diversão quase terminou em tragédia, na madrugada desta quarta-feira (26), durante mais uma edição do "Maués Folia". Uma tentativa de homicídios assustou foliões que brincavam no carnaval de rua do município, localizado a 276 quilômetros de Manaus.

A equipe da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conseguiu prender a suspeita do crime, de 28 anos, após ela atacar uma mulher de 48 anos.

Ainda conforme policiais da 10ª CIPM a motivação do crime não foi esclarecida. A vítima e a suspeita se conheciam, no entanto, a acusada estava bastante embriagada.

A vítima recebeu atendimento médico ainda no local do evento e foi encaminhada para uma unidade de de saúde de Maués.

A suspeita foi levada para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ficar a disposição da Justiça.

