Polícia fecha boca de fumo do CV no Petrópolis e prende oito pessoas

A ocorrência foi apresentada no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Oito integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) , sendo cinco homens e três mulheres, uma delas grávida, foram presos após uma ação da equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no beco Mossoró, no bairro Petrópolis , Zona Sul de Manaus. Na ocorrência foram apreendidas drogas, um rifle calibre 38, munições, dinheiro, relógios, eletrônicos e material para venda de drogas.

Conforme informações dos policiais militares da Rocam, a equipe recebeu denúncias anônimas informando sobre uma ‘boca de fumo’ no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Uma grande operação foi montada e as equipes percorreram várias casas no local, onde foram apreendidos os criminosos e os materiais ilícitos.

A polícia informou que as porções eram de maconha, cocaína, crack e oxi. Uma grande quantidade de moedas utilizadas na comercialização de drogas foi apreendida, junto com dinheiro em espécie, dentre eles dólares.

Todos os materiais apreendidos e os oito presos foram conduzidos ao prédio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja a reportagem na delegacia: