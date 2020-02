Vídeo: Clientes são agredidos durante assalto em drogaria de Manaus

| Foto:

Manaus -Manaus - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma dupla invade uma drogaria, localizada na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste de Manaus, e rouba clientes, funcionários e a renda do estabelecimento. Uma das vítimas que fazia compras no local ainda foi agredida pelos criminosos. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (24).

As câmeras registraram o momento da ação dos bandidos. Às 19h05, eles entraram na drogaria. Armados, eles rendem os clientes e a funcionária que está no caixa. Em seguida , os assaltantes recolhem celulares de clientes e levam alguns para os fundos da drogaria.

Os bandidos ainda obrigaram dois clientes a retirarem joias e relógios e, enquanto eram revistadas, as vítimas foram empurradas e receberam socos dos assaltantes.



Por último, um dos bandidos vai até o caixa e recolhe a renda do local. A reportagem não conseguiu contato com os responsáveis do estabelecimento. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Veja a ação dos criminosos