'Batedor de carteira' tenta esfaquear motorista dentro do terminal 4

Manaus - Um homem de 54 anos foi preso após ter tentar esfaquear o motorista do ônibus 652 dentro do Terminal 4 , na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Este foi o segundo caso envolvendo transportes coletivos apenas na manhã desta quinta-feira (27).

Conforme informações do motorista, que preferiu não se identificar, o homem entrou no coletivo e começou a confusão. “Parei no terminal, ele entrou e esperei o restante dos passageiros embarcarem. De repente ele começou a me xingar e me pressionou para sair. Perguntei dele o motivo do escândalo e ele puxou um punhal e tentou me matar”, explicou a vítima.

Ainda segundo a vítima, após o suspeito correr para cima dele para tentar golpeá-lo, houve correria dentro do coletivo. Populares, que estavam no terminal, viram a ação criminosa e encurralaram o suspeito.

“Se não fosse o pessoal me ajudar, teria morrido. Um dos golpes quase acertou minha costa” disse o motorista.

Os populares encurralaram o suspeito | Foto: Kennedson Paz

O homem ainda tentou fugir, mas foi cercado pela população que o espancou até a chegada da polícia. Por conta dos ferimentos, o “batedor de carteira”, como era conhecido, foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, situado na avenida Noel Antunes, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Ainda durante a manhã, o motorista registrou o Boletim de Ocorrência (B.O), no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Também nesta quinta, por volta de 6h, cinco suspeitos assaltaram um ônibus coletivo na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte da capital. Na fuga, um dos suspeitos foi esfaqueado e espancado pelos passageiros até a morte.