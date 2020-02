Rocam captura integrantes de facção com 6 armas de fogo, em Manaus

O material apreendido foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus – Cinco homens, que não tiveram a identidade revelada pela polícia, e um adolescente de 16 anos, foram flagrados na madrugada desta quinta-feira (27), durante ação nos bairros Tarumã, Compensa, ambos Zona Oeste de Manaus, e no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste, com seis armas de fogo, simulacros e munições. O grupo é integrante de uma organização criminosa, conforme informou a polícia.

Conforme a Rocam, a equipe estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima informando que vários homens estavam armados nas proximidades de uma casa noturna no Tarumã. Os policiais militares foram até o local, avistaram os suspeitos e realizaram a abordagem.

No local, duas das seis pessoas foram flagradas com armas de fogo na cintura. Ao serem questionadas pela polícia sobre a origem do material, os suspeitos confessaram serem integrantes de uma organização criminosa e que teriam mais quatro armas guardadas em residências. A ação teve continuidade nos bairros Compensa e Redenção.

Materiais apreendidos

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre 380, com cinco munições; dois revólveres calibre 38, com oito munições; duas escopetas, sendo uma calibre 12 e uma calibre 20; um rifle calibre 44, dois simulacros de arma de fogo e cinco aparelhos celulares.

Os suspeitos receberam voz de prisão e apreensão em flagrante e foram conduzidos ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.