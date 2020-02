Polícia apura morte de assaltante linchado nesta quinta-feira (27)

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Após o linchamento de Jozimar Lucas dos Santos, 26 anos, suspeito de ter cometido um assalto ao ônibus da linha 307, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro Cidade Nova, (zona Norte), a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), divulgou uma nota para informar que está apurando a morte do homem.

Segundo a Polícia Civil, o irmão de Jozimar está sendo ouvido. O motorista e a cobradora do coletivo também vão prestar depoimento na delegacia. A Polícia Militar, por meio da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), esteve no local, realizou buscas, mas, até o momento, os outros infratores que estavam com Jozimar não foram localizados.

De acordo com a polícia, a DEHS está com os vídeos da ocorrência que podem auxiliar na identificação dos autores do crime. Em depoimento, o irmão de Jozimar informou que o homem possui uma passagem pelo crime de roubo majorado.

O corpo de Jozimar deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) na manhã de hoje como vítima de agressão física. A Polícia Civil informou que a população pode colaborar com informações, denunciando através do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A identidade será mantida em sigilo.





*Com informações da assessoria