No carnaval, PM recupera 19 veículos com restrição de roubo e furto

Manaus (AM) - Entre os dias que celebram o feriado de Carnaval, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) localizou 19 veículos que possuíam restrição de roubo e furto. Ao todo, dez motocicletas, oito carros e um ônibus foram localizados durante as ações de patrulhamento policial em Manaus.

As ocorrências foram registradas em 20 bairros da capital amazonense. Na última sexta-feira (21/02), policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram, no bairro Novo Aleixo, zona Leste, uma motocicleta Honda CG 150 Titan, preto, placa NPA-9014.

Horas depois, três motocicletas foram localizadas pelos militares da Rocam no bairro Cidade Nova, zona Norte. Os modelos Honda CG 160 FAN, preto, placa PHR-5A23, CG TITAN 160, preta, com peças retiradas, uma moto XRE de cor amarela, e placa NBS-9886. As motos foram apresentadas na DERFV.

Policiais da 18ª Cicom localizaram na rua Matheus de Souza Castro, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte, uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor, preta, placa PHD-7884, que tinha restrição de roubo e furto.

Na manhã de terça-feira (25/02), policiais da 11ª Cicom localizaram na rua Santa Ana Nery, bairro Coroado, zona Leste, um carro modelo Volkswagen Gol vermelho, placa PHH-4143.

Militares da 11ª Cicom localizaram outro veículo abandonado na rua Viviana, bairro Coroado, zona leste. Os veículos possuíam restrição de roubo e furto e foram apresentados na DERFV.

Policiais da 14ª Cicom localizaram, no bairro Tancredo Neves, zona Leste, uma motocicleta Honda Titan, vermelha, placa OAH-9145. A moto estava com um casal na avenida Autaz Mirim.

Na abordagem policial, foi constatado que a motocicleta estava com o seu chassi adulterado e possuía restrição de roubo e furto. A motocicleta foi apresentada no 14º DIP, para os procedimentos cabíveis.

Veículos Recuperados

Motocicleta: Honda CG 150 TITAN, preta, placa NPA-9014

Motocicleta: Honda CG 160 FAN, preta, placa PHR- 5A23

Motocicleta: Honda CG TITAN 160, preta, sem placa

Motocicleta: Honda XRR, amarela, placa NBS-9486

Motocicleta: Honda Strada, preta, placa JXE-8679

Motocicleta: Honda CG TITAN, preta, placa NOX-1407

Motocicleta: Honda CG 125 FAN, preta, placa JWO-7843

Motocicleta: Honda CG 160 START, preta, placa PHK- 5H57

Motocicleta: Yamaha YS 150 FAZER SED, cor verde, placa PHI-9707

Motocicleta: Honda TITAN, vermelha, placa OAH-9145

Motocicleta: Yamaha YBR150 FACTOR, preta, placa PHD-7884

Carro: Volkwargem Gol, vermelho, placa PHH-4143

Carro: Volkwargem Gol, branco, placa OAN-8933

Carro: Volkwargem Gol, vermelho, placa JWO-7843

Carro: Chevrolet Celta 1 OL LT, cinza, placa OAI-6888

Carro: Chevrolet Celta, preto, placa NOP-6649

Carro: Chevrolet Onix 1OMT JOYE, prata PZQ 6149

Carro: Fiat Uno MILL, prata, placa PHJ-0848

Van: Ducato Maxigargo, amarela, placa PHB-294

8Ônibus: Volare W8 ON, branco, placa OAG-0169





