Soldado do tráfico do CV é preso com drogas e munições em Manaus

Fernando confessou ser soldado do tráfico e trabalhar para o Comando Vermelho. | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Fernando Victor Gonçalves, 20 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 16h, durante ação da Força Tática, na rua Santo Antônio, no bairro Tancredo Neves (zona Leste). O jovem é soldado do tráfico da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme o sargento N. Bezerra, a equipe estava realizando patrulhamento de rotina pela via pública quando avistou Fernando em atitude suspeita. O jovem foi abordado e com ele os policias apreenderam 92 porções de drogas, dentre elas maconha e cocaína e uma balança de precisão.

Ao ser questionado sobre a origem do material ilícito, Fernando confessou ser soldado do tráfico e trabalhar para o Comando Vermelho (CV). Ele levou os policiais militares até a quitinete onde morava naquela mesma rua, onde foram apreendidas 11 munições, sendo seis de calibre 38 e cinco de pistola ponto 40.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.