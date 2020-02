Assassinos de mulheres em Manaus continuam à solta

Na ordem, Erickson e Wellington Farias, Roberto Brito, vulgo "Sapinho" e Michel Saboia | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas registrou um aumento de assassinatos de mulheres nos últimos anos . Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em 2019 foram registrados 69 casos. Um levantamento do Portal Em Tempo aponta que, só em janeiro deste ano, oito mulheres foram mortas na capital amazonense. Enquanto isso, os principais suspeitos de cometerem os crimes que ganharam repercussão na cidade continuam foragidos.

Caso Sara

A Polícia Civil ainda está à procura dos irmãos Erickson e Wellington Farias Costa, acusados de participar do homicídio qualificado de Sarah Beatriz Rufino Basílio, que tinha 22 anos. O crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2019, no ramal Nova Canaã, quilômetro 41 da Rodovia Federal BR-174.

Wellington e Erickson Farias Costa, assassinos de Sara | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, a vítima e o namorado dela estavam saindo de uma festa, quando foram abordados pelos irmãos Erickson e Wllington, que pediram dinheiro a eles para comprar drogas. O casal, que não tinha dinheiro naquele momento, foi perseguido e atingido por golpes de faca pelos infratores. O namorado de Sarah conseguiu fugir, mas ela foi encontrada sem vida momentos depois.

Caso Heloísa

Há mais de dois meses, Michael Saboia Xavier, de 19 anos, está foragido . Ele é apontado como o principal suspeito de matar brutalmente a estudante de enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos. A vítima foi encontrada morta seminua na madrugada do dia 15 dezembro de 2019, na casa do suspeito na rua Miranda Leão, Centro de Manaus.

Michel Saboia, assassino de Heloísa | Foto: Divulgação

O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) divulgado para os familiares este mês, aponta que a jovem sofreu torturas antes de morrer. O documento comprova que Heloísa teve os cabelos cortados e as unhas arrancadas. Em muitos casos parecidos, os torturadores cortam os cabelos das vítimas com o intuito de humilhá-las.

Caso Miriam

Suspeito de matar com nove facadas a ex-namorada, a garçonete Miriam Moraes da Cruz, grávida de três meses, Roberto Marinho Brito também é um dos assassinos foragidos . O caso foi considerado o primeiro feminicídio registrado em Manaus neste ano.

Roberto Brito, assassino de Miriam | Foto: Suyanne Lima e Divulgação

O corpo de Miriam foi encontrado em um igarapé no bairro Tancredo Neves, Zona Leste. Segundo familiares da vítima, Roberto não aceitava a gravidez de Miriam e queria que ela abortasse o bebê. No dia do crime, o Em Tempo teve acesso à última conversa que a garçonete teve com um amigo . As mensagem confirmavam que Miriam iria se encontrar com o ex-namorado.

Morta em Hotel

Considerado foragido da Justiça, Nazareno da Silva Braz, conhecido como “Sapinho” , principal suspeito do homicídio de Eline Monique de Melo Oliveira, que tinha 18 anos, ainda está à solta. A vítima foi encontrada com uma lesão profunda na cabeça e massa encefálica pelo chão de um hotel, no bairro Centro, Zona Sul da capital. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano .

"Sapinho", assassino de Eline | Foto: Divulgação

No dia do assassinato, Nazareno que era namorado da vítima, foi visto, por meio de imagens da câmera de segurança do hotel, entrando com a vítima no lugar, e, posteriormente, saindo sozinho, antes do corpo da jovem ser encontrado, no quarto onde o casal estava hospedado.

Denúncias