Vídeo: homem que pediu emprego e assaltou salão no Vieiralves é preso

Toda a ação do suspeito foi filmada | Foto: Divulgação

Manaus – Harry de Souza Branco, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (27), em cumprimento a mandado de prisão por roubo majorado que aconteceu em um escritório de um salão de beleza de alto padrão, localizado na avenida Rio Madeira, no bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. O homem pediu um emprego e, após entrar no local, foi flagrado por câmeras de segurança cometendo o assalto.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o crime aconteceu na última segunda-feira (24), quando Harry entrou em uma parte do salão que está em reforma. Ele havia pedido para entregar um currículo. No local estavam apenas profissionais que participavam da reforma e alguns funcionários responsáveis pelo dinheiro arrecadado.

Ao entrar, Harry anunciou o crime e utilizou uma arma de fogo para intimidar as vítimas. Na ação, ele subtraiu toda a renda do estabelecimento e aparelhos celulares dos presentes no local.

Após a divulgação das imagens do crime, a polícia recebeu denúncias anônimas informando a identidade do autor. A prisão contou com apoio de agentes da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop).

Harry foi conduzido ao prédio da Derfd, onde foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.

Veja o vídeo que flagrou a ação de Harry:

O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança | Autor: Divulgação