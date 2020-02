Homem é morto a pauladas em Itacoatiara ao furtar madeira em casa

"Índio" ainda foi socorrido pelos bombeiros, mas morreu na unidade de saúde do município | Foto: Reprodução

Itacoatiara - Um homem identificado como Antônio Bernardo Vasconcelos da Silva, de 43 anos, conhecido como "Índio", morreu após ser agredido com golpes de perna-manca, no inicio da noite desta quinta-feira (27), na cidade de Itacoatiara, a 176 quilômetros em linha reta de Manaus.

Segundo a Polícia Civil do município, o suspeito teria invadido o terreno de uma residência e foi flagrado pelo proprietário, que não teve o nome divulgado, furtando esteios de madeira do local.

O dono do imóvel tentou evitar o furto e ao abordar "Índio" foi atacado por ele, que estava portando uma faca. Para se defender, o proprietário do terreno, pegou um pedaço de perna-manca e desferiu dois golpes na cabeça do suspeito.

"Índio" ainda foi socorrido pelos bombeiros, mas morreu na unidade de saúde do município.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara, que investiga o caso, o dono da residência alegou legítima defesa. "Não fechamos o caso ainda. Vou aguardar o relatório médico", declarou o delegado.