Adolescente de 13 anos troca tiros com a polícia na Praça 14 em Manaus

O adolescente foi apreendido na Zona Sul e em seguida levado ao Pronto Socorro. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Um adolescente de 13 anos foi baleado na madrugada desta sexta-feira (28), por volta de 1h30, durante uma ação policial na avenida Barcelos, no bairro Praça 14 de Janeiro (zona Sul). Ele e os comparsas trocaram tiros com a polícia durante uma abordagem.

Segundo a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu denúncia anônima informando que um grupo de pessoas estava comercializando drogas e portando armas de fogo no local e ao chegarem foram recebidos a tiros pelos suspeitos.

Os policiais militares tiveram que revidar para conter a ação dos criminosos, mas eles conseguiram fugir. Apenas o adolescente de 13 anos foi apreendido por que foi baleado no braço esquerdo.

Material apreendido com o adolescente. | Foto: Divulgação

Com o adolescente, os policiais apreenderam um simulacro de pistola, oito trouxinhas de cocaína e R$10. O menino foi levado a uma unidade hospitalar e após ser liberado foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Na delegacia, ele ainda tentou enganar os policiais e forneceu o nome errado, mas acabou sendo reconhecido e foi constatado que ele já tinha outras passagens pela especializada.