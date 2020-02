Adolescente é assassinado na Compensa após receber ligação misteriosa

O jovem morreu na hora | Foto: Divulgação





Manaus - O adolescente Guilherme Barroso de Souza, de 16 anos, foi executado com sete tiros, sendo a maioria na cabeça, na tarde desta sexta-feira (28), no beco União, na rua Santa Maria, no bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente estava dentro da casa onde morava, quando teria recebido uma ligação misteriosa. A pessoa do outro lado da linha pediu que ele fosse até o lado externo da residência.

Conforme as testemunhas, ao sair, a vítima foi surpreendida pelos assassinos que efetuaram vários disparos de arma de fogo. O crime ocorreu por volta das 16h30. Não há informações se o adolescente tem envolvimento com o tráfico de drogas ou passagens pela polícia.

A perícia encontrou no local 11 estojos de pistola calibre 380. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).