Homem vê pedido de ajuda na TV, oferece doação e furta vítima

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (28), por volta das 13h30, o repositor de mercadorias Felipe Santana Costa, de 25 anos, que coordena o projeto Fazendo a Diferença, que oferece reforço escolar comunitário na comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, foi vítima de furto após ser atraído para um encontro. No local, ele receberia de um homem a doação de tijolos para construção da sede do projeto.

Felipe contou ao Em Tempo que havia pedido ajuda para a construção de uma escola comunitária em um programa de televisão na última quarta-feira (26). Foi quando um homem que se identificou como “Josimar” ofereceu dois milheiros de tijolos e dois sacos de cimento.

“Fiquei muito feliz, salvei até o contato dele com o nome de ‘Benção’, mas infelizmente eu terminei em uma delegacia. O homem marcou encontro comigo no bairro Japiim, na Zona Sul, e quando cheguei ao local já com o carro frete, ele disse que um funcionário dele iria me levar até a casa onde estavam os tijolos. Eu pedi dinheiro da comunidade para pagarmos o frete e fomos até o local”, explicou.

A vítima relatou que o suposto funcionário conduziu Felipe e os rapazes do carro frete até uma casa na rua 42, no bairro Japiim, e como “Josimar” havia pedido para que Felipe o avisasse quando estivesse na residência, a vítima entregou o aparelho celular para que o funcionário falasse com o doador. Neste momento, o suposto ajudante fugiu com o aparelho do líder comunitário em uma motocicleta.

Felipe, inicialmente, não quis acreditar que o homem havia furtado o aparelho celular dele, mas ao bater na casa e ser informado de que o homem não morava no local, acabou constatando que caiu em um golpe.

A vítima baixou um aplicativo para rastrear o aparelho celular e acabou localizando o celular no Centro de Manaus, na Zona Sul. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e localizaram o criminoso parado em um semáforo na rua Ramos Ferreira.

Durante a abordagem policial, aconteceu um acidente de trânsito entre um micro-ônibus e um pedestre. No momento em que os policiais desviaram o olhar, o suspeito abandonou o celular roubado, a motocicleta em que estava, de placa NED-2956, e fugiu a pé.

Felipe teve o aparelho celular recuperado e registrou o Boletim de Ocorrência (BO), no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Para concluir, Felipe pediu que as pessoas tenham cuidado com golpes.

“Eu fui na empolgação, na esperança de realizar esse sonho e acabei na delegacia. Se tem alguém que realmente quer ajudar na construção desse sonho, pode entrar em contato comigo por meio 98105-6503. O nosso intuito é ajudar na Educação e tirar os jovens da criminalidade”, declarou.