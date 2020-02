Motorista de app é assaltado e feito refém em porta-malas de carro

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus – Na noite desta sexta-feira (28), um motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, foi vítima de assalto e feito refém dentro do porta-malas do próprio veículo, modelo Fiat Mob, de cor branca e placas NAV-1485. O assalto foi anunciado na comunidade Grande Vitória, situada no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, e a vítima foi resgatada pela polícia.

O motorista informou para a imprensa que recebeu um pedido de corrida quando estava no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, e acabou aceitando. Quatro homens embarcaram no veículo e no meio do caminho os “passageiros” alteraram o destino até o Grande Vitória, quando anunciaram o assalto. O motorista foi algemado e trancado dentro do porta-malas do veículo.

“Eles colocaram uma faca no meu pescoço, pediram para que eu colaborasse e que, após cometerem roubos, iriam me liberar. Eu orei demais, pois não se sabe o que passa na cabeça de bandido”, relatou a vítima.

O tenente Daniel Pena, da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), explicou que a equipe foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações e Segurança (CIOPS) informando que homens no carro da vítima estariam cometendo assaltos na Zona Norte da cidade. O carro foi localizado na avenida Camapuã, naquela mesma Zona, e, após a ordem de parada, os suspeitos fugiram a pé. A vítima foi resgatada pelos policiais e o veículo foi recuperado.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).