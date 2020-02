Foragido da Justiça é preso em Manaus por homicídio

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (28), às 11h30, policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo , sob a coordenação do delegado Valdinei Silva, cumpriram, em Manaus, mandado de prisão preventiva em nome do foragido da Justiça Bruno Oliveira de Araújo, 29, pelo homicídio de Valdir Barbosa Estevão, que tinha 42 anos. O crime aconteceu em 2015, naquele município (distante 117 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme a autoridade policial, de posse das informações sobre o paradeiro de Bruno, a DIP realizou a prisão do infrator nas proximidades da casa onde ele mora, situada no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. O delegado informou que o infrator já responde na Justiça por dois homicídios e também pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no município.

“Após Bruno cometer esse terceiro homicídio, ele se evadiu do município para Manaus. Representei à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, a ordem judicial foi expedida no dia 17 de julho de 2019, pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, da Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo”, explicou o delegado.

Procedimentos

O homem foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria