Mecânico e comparsa são presos transportando corpo em carro de cliente

Manaus- O corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um veículo e enrolado em uma manta, na noite da última sexta-feira (28). Três homens estavam no veículo, que transportava o corpo, sendo um deles menor de idade. Os policiais receberam denúncia anônima e iniciaram às buscas pelos suspeitos, que foram encontrados na rua Major Isidoro, comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Os homens haviam recebido o valor de R$ 100 para fazer o transporte do corpo | Autor: Divulgação

Quem atendeu a ocorrência foi os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM). De acordo com a polícia, os homens haviam recebido o valor de R$ 100 para fazer o transporte do corpo.

O mecânico usava o carro de um cliente para cometer o crime | Autor: Divulgação

Além do condutor do veículo, identificado como Ricardo Golvim de Mendonça, de 32 anos, estavam Felipe de Lima, 18 anos, e um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, Ricardo trabalhava em uma oficina e o carro usado para cometer o crime era de um cliente do estabelecimento.

Corpo de homem não identificado foi encontrado em um carro | Autor: Divulgação

Até o fechamento dessa matéria o corpo encontrado ainda não havia sido identificado na sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).