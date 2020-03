Segurança de festa em Manaus é preso por portar arma ilegal

A equipe foi até lá e, ao procurar o chefe da segurança, foi informada sobre a existência da arma | Foto: Divulgação





Manaus - "A casa caiu" para um segurança de uma casa noturna a zona Centro-Sul de Manaus na madrugada deste domingo (1º). O segurança do local, de 30 anos, foi preso após policiais da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) fazerem um "batidão" no local. Ele estava com uma arma sem registro.

De acordo com os policiais militares, uma pessoa ligou para a equipe e denunciou que criminosos foram contratados para realizar a segurança da festa, localizada na Rua Visconde de Porto Seguro, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores. A equipe foi até lá e, ao procurar o chefe da segurança, foi informada sobre a existência da arma.

A arma estava em um armário do local e não possuía registro. O segurança foi levado até o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante. Os demais denunciados não foram localizados no local. O revólver calibre 22 foi apreendido.