Polícia fecha cerco e prende bandidos que roubaram moto em Manaus

O jovem com a arma é menor de idade | Foto: Naylene Freire





Manaus - Por volta das 20h, deste sábado (1º), no bairro Novo Reino, zona Leste de Manaus, um casal estava passeando de moto quando foi surpreendido por bandidos. As pessoas que dirigiam um carro modelo Fiat Uno, de cor azul marinho, fecharam o casal e conseguiram derrubá-los da motocicleta.

Um jovem saiu do carro e apontou a arma para as vítimas. A dupla levou a moto modelo 160 de cor vermelha. De acordo com as vítimas, eles perceberam que o carro estava perseguindo-os há algum tempo.

O casal estava indo jantar em um lanche popular do bairro na hora do roubo. O que os criminosos não contavam é que a moto tinha GPS. Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram a apreensão da moto na manhã deste domingo (1).

O jovem que estava com a moto foi o mesmo que realizou o assalto. Ele é menor de idade. Uma mulher também foi presa. Segundo a polícia, ela é a dona do carro e dirigia para o jovem durante o assalto. A moto foi entregue ao casal.