Idoso é morto a terçadadas no pescoço em ramal de Manaus

Manaus – Na manhã de domingo (1), Francisco de Assis Vieira Carvalho, agricultor aposentado de 72 anos, foi morto com um golpe de terçado no pescoço, na casa onde residia - situada no quilômetro 7 do Ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus. Segundo a família, ele havia se mudado para zona rural por estar cansado do ritmo agitado da cidade e morava sozinho.

Esposa, genro e filha foram passar o domingo com o idoso, segundo o primeiro-sargento Assis Menezes, e, ao chegarem na residência, se depararam com o corpo de Francisco estirado na sala da casa.

Após o susto inicial, um dos familiares acionou a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 9h. Dois terçados foram encontrados próximos ao corpo e a polícia afirma que ao menos um deles foi usado para retalhar o aposentado. Além do corte no pescoço, a vítima também apresentava marcas de luta corporal.

O aposentado foi morto com requinte de crueldade | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações iniciais apontam homicídio, já que nenhum objeto foi levado.

Vizinhos, que não quiseram ser reconhecidos, afirmaram que, anteriormente, o agricultor já havia sido vítima de dois assaltos, tendo o último ocorrido há três meses. Além disso, a filha constatou que Francisco sofria de perda auditiva e não contava com a proteção de cachorros.

O corpo do aposentado foi levado ao Instituto Médio Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) investigará o caso.