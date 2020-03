Homem vai visitar filhos e mata atual namorado da ex-mulher em Manaus

O caso está sendo investigado pela Dehs | Foto:





Manaus - Neste domingo (1), as 14h, um homem identificado como Hueverton Feitosa Costa, 23 anos, foi morto com seis facadas no beco Sabiá, avenida Sumaré, bairro Val Paraíso, Zona Leste de Manaus.

A vítima foi atingida com seis facadas, sendo quatro no tórax e duas no abdômen, pelo autor do crime, identificado como Hércules Nogueira de Lima, 36 anos. Segundo informações de familiares e testemunhas, o responsável pelo homicídio é ex-companheiro da atual mulher da vítima e estava fazendo uma visita aos filhos. No meio da visita, os dois homens entraram em uma discussão.

A briga acabou indo para rua e uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que viu Hércules deferir as facadas na vítima. Hueverton foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas já chegou morto e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)

Segundo informações da polícia, a atual mulher da vítima relatou que já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O autor do crime foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS) e está sendo indiciado pelo crime em flagrante.