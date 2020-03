Integrantes de organização criminosa são presos em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva - A Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) , Departamento de Polícia do Interior (DPI), e Delegacia Fluvial (Deflu), sob a coordenação da delegada-geral da instituição, Emília Ferraz, e dos delegados Bruno Fraga e Cícero Tulio, diretor e titular, respectivamente, do DPI e DERFV, deflagrou, ao longo de sábado (29/02), ação policial que resultou nas prisões, em flagrante, de quatro pessoas envolvidas no roubo de um trator, de uma associação agrícola, do município de Rio Preto da Eva.

Durante os trabalhos foram presos, Elias Simões Pinto, 50, conhecido como “Cutia"; a companheira dele, Amanda Rocha da Costa, 27; Janucio de Lima, 51, o “Missão”;, e Samuel Solano de Souza, 27, o “Assolan". O balanço da ação foi divulgado durante coletiva de imprensa realizada na manhã deste domingo (1º/03), às 11h, na sede da DERFV.

Na ocasião da coletiva, o delegado Cícero Tulio, informou que o roubo ocorreu na madrugada da última sexta-feira (28/02), na sede da associação mencionada, localizada em um sítio daquela região. Durante o ato criminoso, os infratores chegaram no lugar em um carro de cor preta, modelo Siena, da montadora Fiat, e armados, abordaram os funcionários que faziam a aguarda do local. Os infratores amarram e sequestraram o caseiro, e, posteriormente, o deixaram em um ramal nas proximidades do local.

Segundo o delegado, assim que o homem conseguiu se desvencilhar das amarras, já na manhã de sexta-feira, ele chegou à unidade policial daquele município (distante 79 quilômetros em linha reta da capital), onde relatou o ocorrido, ocasião em que as equipes de investigação da DERFV foram acionadas. O bando subtraiu do sítio, um trator que fora disponibilizado à Associação dos Agricultores da cidade, por um programa de desenvolvimento social do Estado.

De acordo com Tulio, na madrugada de sábado, por volta das 4h, policiais civis da Deflu, do DPI e equipes da DERFV, interceptaram a balsa, no Rio Amazonas, nas proximidades do município de Itacoatiara (distante 175 quilômetros em linha reta de Manaus), e o veículo foi recuperado.

Investigação

O titular da DERFV revelou que os infratores, presos durante a ação policial, integram uma organização criminosa responsável por remeter veículos e maquinários, roubados ou furtados, do Estado do Amazonas para outras regiões, especialmente, para o estado do Pará.

Ainda de acordo com Cícero Tulio, os trabalhos investigativos, também apontaram que o trator teria sido negociado pelo bando com um agricultor da cidade de Rurópolis, no estado do Pará, pelo valor de R$ 60 mil, e que o empresário já havia adiantado o pagamento de R$ 40 mil, no início da negociação.

Tulio informou que o comprador foi enganado pela quadrilha, que falsificou uma nota de leilão, levando esse investidor a acreditar que se tratava de um produto legalizado. O homem foi vítima de estelionato.

Prisões

Conforme a autoridade policial, durante os trabalhos, além do trator, mais dois veículos foram apreendidos, sendo um carro de cor preta, modelo Siena, da montadora Fiat, e uma motocicleta, ambos com suspeita de serem adulterados. Foram apreendidos também, uma espingarda usada na abordagem dos seguranças da associação agrícola, um capuz que estava dentro do carro e uma quantia em dinheiro, relacionado à negociação do maquinário.

Procedimentos

Conduzidos para base da DERFV, Elias, Janucio e Samuel foram autuados em flagrante por associação criminosa armada, roubo majorado, receptação qualificada, falsificação de documento e estelionato. Já Amanda, foi indiciada por associação criminosa e estelionato.Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, o bando foi levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da cidade.

*Com informações da assessoria