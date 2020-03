Mulher trans baleada afirma que ex-chefe matou jovem em Iranduba

Após ser baleada, Tchelsy foi levada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - No hospital, Tchelsy Freitas, ferida após ter sido atingida com três tiros, acusou o ex-chefe, Givancir Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus, como sendo o mandante do crime que vitimou fatalmente o primo dela Bruno Freitas, morto no último dia (29) na Comunidade São Sebastião, município Iranduba (distante 39 quilômetros da capital).

Em depoimento à polícia, Tchelsy confirmou que durante o fato, Givancir colidiu na traseira da motocicleta onde ela estava com Bruno. Com a batida, os dois caíram e foram cercados por homens que estavam com o acusado do crime.

Ainda segundo a mulher trans, durante a ação, ela tentou reagir. “Quando caímos ele saiu do carro e pediu meu celular, mas não dei e joguei no mato. Ele atirou na minha direção e apontou a arma para o Bruno. Eu segurei a arma e pedi pra ele não atirar no meu primo”, relatou Tchelsy.

Ela informou que suplicou pela vida de Bruno e mesmo assim, caído, foi alvejado com outros tiros. Tchelsy, conta que conseguiu correr mas na fuga, também, foi atingida.

Durante o velório do primo Bruno Freitas, a mãe da vítima cobrou justiça. “Esse Givancir tem que pagar, eu quero justiça! Meu filho não era nenhum bandido”, desabafou a mãe do rapaz.

O caso não foi comentado pela Polícia Civil de Iranduba. Segundo o órgão, o crime está sendo investigado de forma sigilosa pela justiça.

Relação problemática

A relação entre Tchelsy e Givancir se complicou após a vítima ter cobrado o ex-patrão sobre uma dívida de R$ 400,00 que ele estaria lhe devendo. A relação foi desgastando ainda mais, devido o adiamento das datas de pagamento

Ela era funcionária de Givancir e trabalhava na casa dele em Iranduba. No dia 29 de janeiro deste ano, foi demitida e no dia seguinte (30) o mesmo imóvel foi invadido. Uma quantia em dinheiro no valor aproximado de R$ 200 mil foi levada.

Durante o período após o roubo no imóvel, a vítima denunciou à polícia que foi ameaçada. “Ele falou para eu tomar cuidado com o que iria falar. Para nem ele ou eu sermos prejudicados”.



Justiça



No último domingo (1), um mandado de prisão preventiva em nome de Givancir de Oliveira, foi expedido pela polícia. No entanto, o sindicalista ainda não foi localizado ou preso.





