Corpo em estado de decomposição é encontrado no Jorge Teixeira

O corpo foi encontrado por um pedestre que passava no local | Foto: Divulgação

Manaus – Um corpo do sexo masculino, até o momento ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 13h30, no ramal 2000, dentro do ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O corpo estava envolto por um saco plástico.

Segundo informações da equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um pedestre estava passando pela região quando encontrou o corpo e acionou as equipes policiais. O cadáver já está em estado de decomposição e até o momento não há nenhuma informação sobre as circunstâncias e motivação do crime.

As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.