Suspeito é preso com pistola no bairro Alvorada

Policiais receberam denúncia afirmando que havia um indivíduo portando uma arma de fogo no Alvorada. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde deste domingo (1º), um homem de 27 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Alvorada (Zona centro-Oeste). Com ele os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, marca Taurus, sem numeração e seis munições calibre 380, intactas.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 16h45, durante patrulhamento na área, receberam denúncia informando que nas proximidades do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo) havia um indivíduo portando uma arma de fogo.

No local foi feita a abordagem do suspeito e, durante revista pessoal, os policiais encontraram a pistola que estava na cintura do homem que foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, foi constatado que ele já tinha passagens pela polícia pelos crimes de latrocínio e homicídio.





*Com informações da assessoria