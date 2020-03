PM prende 12 suspeitos nas últimas 24 horas no Amazonas

Manaus (AM) - Em sete municípios do interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 suspeitos e apreendeu um adolescente por tráfico de entorpecentes, lesão corporal e furto, entre a manhã de segunda-feira (02/03) e madrugada de hoje (03/03). As ações resultaram na apreensão de 62 porções de entorpecentes e na captura de dois foragidos da Justiça.

Durante a operação “Cachoeira do Urubuí”, no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros da capital), um homem de 24 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas. Na ação, foram encontradas oito porções de entorpecentes e R$ 190 em espécie. Além disso, foram feitas diversas abordagens na cidade intensificando o patrulhamento ostensivo.

Policiais militares receberam uma denúncia anônima de que na entrada do Ramal do Patoá, em Caapiranga (a 134 quilômetros da capital), um trio estava comercializando drogas. Ao chegar ao local, os militares encontraram 30 porções de entorpecentes. O trio foi levado à delegacia do município para os procedimentos legais.

Foragidos

Izau Nascimento Silva, de 32 anos, e Edilson Costa da Silva, de 28 anos, foram presos por militares do município de Tefé (distante 523 quilômetros da capital). Os policiais conseguiram identificar que ambos tinham mandando de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado.

Em Maués (distante 276 quilômetros da capital), policiais prenderam uma dupla de 39 e 19 anos por tráfico de drogas. Os mesmos são suspeitos de traficarem na rua das Américas, Centro. Ao abordá-los, quatro porções de maconha e cocaína, R$ 599 em espécie e uma balança de precisão foram encontradas.

*Com informações da assessoria