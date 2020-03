Açougueiro é encontrado morto com seis facadas na Zona Leste de Manaus

O açougueiro foi encontrado no início desta manhã com várias perfurações no corpo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - O açougueiro identificado como Valter José Gomes de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado morto com seis facadas dentro de um estabelecimento comercial na manhã de terça-feira (3), no Conjunto Cidadão 9, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste da cidade.

Um dos trabalhadores do comércio abriu o ponto, mas notou que algo estava errado, pois geralmente era José que abria. Após o jovem ter procurado o colega em um dos cômodos, encontrou o corpo da vítima jogado no chão, sem roupas e com diversas marcas de sangue que se espalhavam pelos móveis.

Os trabalhadores informaram o caso à polícia e uma viatura da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi deslocada até o local para isolar a área até a chegada da equipe de investigações.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) e policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deram início as investigações em torno do caso.

Conforme informações da polícia, durante a noite de segunda-feira (2), a vítima teria desligado as câmeras de segurança do comércio e por isso não foi possível utilizar as imagens para identificar o suspeito do crime.

Um trabalhador do estabelecimento informou que nenhum objeto ou valor em espécie foram levados.

Moradores auxiliaram na remoção do corpo da vítima | Foto: Kennedson Paz

Um dos moradores da área ajudou os agentes do IML para fazerem a remoção e se impressionou com a brutalidade do assassinato. “O local estava muito sujo de sangue, como se eles tivessem brigado. Consegui ver uma perfurações no pescoço e pernas. Lá estava uma cena de terror. Tinha sangue para todo lado, como se fosse pintado” explicou o homem.

Assustado, ele falou ainda que sente muito por trabalhadores perderem a vida desta forma. “Uma pessoa trabalhadora que morreu, mas sabemos que a polícia vai procurar quem fez isso. Essa situação aterroriza os moradores, a gente não sabe quem era, por onde entrou, pode até estar em nosso meio e não sabemos” disse.

Durante a ocorrência, surgiram informações de que a vítima possivelmente teria relações homoafetivas, no entanto, moradores próximo ao homem descartaram essa hipótese.

A dona do estabelecimento deve prestar depoimento na delegacia e o crime segue em investigação por parte da Polícia Civil do Amazonas.